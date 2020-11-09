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Juventus, Ronaldo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun yüksek maaşı sebebiyle Portekizli yıldızla yollarını ayırmak istiyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un süperstar Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Diario Sport'un haberine göre, Torino ekibi, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Cristiano Ronaldo'yu önümüzdeki sezon bonservisiyle elinden çıkartmak istiyor.

Yüksek maaşı ayrılıkta etkili
Haberde, Juventus'un bu kararında 35 yaşındaki oyuncunun aldığı yüksek maaşın etkili olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı formayı 95 kez sırtına geçiren Cristiano Ronaldo, 71 kez ağları havalandırdı.

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