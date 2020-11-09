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Gaziantep'te direksiyon başında canlı yayın yaptı 2 çocuğu yetim bıraktı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, direksiyon başında telefonla ilgilenmenin ne kadar tehlike arz ettiğini ortaya koyan olay vuku buldu. Seyir halindeyken canlı yayın yapan 2 çocuk babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza, Bedirkent Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Huzurevinde bakıcılık yapan Ahmet İspir, 27 TB 338 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Ancak bu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 31 SL 962 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İspir, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk babası İspir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Müzik dinleyip yolu gösteriyordu

Ahmet İspir'in yolculuk sırasında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında şarkı dinleyip, yolları gösterdiği görüldü. Yayına, kaza sonrası sağlık ekiplerinin 'sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyormuş' sözleri de yansıdı.

Otopsi sonrası defnedilmek için İspir'in cenazesini teslim alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

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