Sivas'ta muhtar kendi maaşıyla başardı! Mahallesinde 'asayiş' sözünü tuttu
SİVAS'ta mahalle muhtarı, kendi maaşıyla mahallesinin tüm sokak ve caddelerini güvenlik kameralarıyla donatmaya başladı. Bu sayede emniyet güçlerine de olayın aydınlatmasında kolaylık sağlayan muhtarın 'Türkiye'nin en güvenli mahallesi' gibi bir de hedefi var.
Kent Merkezi Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, örnek bir projeye imza attı. Mahallesi'ndeki sokak ve caddeleri daha güvenli hale getirmek isteyen Çakmak, muhtarlık maaşıyla şuana kadar 30 bin lira harcayarak 11 noktaya 33 güvenlik kamerası taktırdı.
Güvenlik kameralarını taktırmaya devam eden Çakmak, tüm sokak ve caddeleri kameralarla donatmayı hedefliyor. Çakmak, proje bittiğinde yaklaşık 25 noktaya 70’in üzerinde güvenlik kamerası takarak mahallesine 'Türkiye’nin en güvenli mahallelerinden biri' unvanını vermeyi hedefliyor.
Birçok olay bu sayede aydınlandı: Şuana kadar taktırdığı kameralar ile birçok olayı aydınlatmayı başaran Çakmak, emniyet ile ortaklaşa çalıştıklarını belirterek kameralar sayesinde bir çok asayiş olayının aydınlandığını ifade etti.
"Vatandaşa seçim vaadi olarak söyledik"
Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, 25 noktaya 70 üzerinde kamera takıldığı zaman projenin tamamlanacağını ifade ederek, “Güvenliğinde çok önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Bunu vatandaşa seçim vaadi olarak söyledik. Bütün sokaklarımıza güvenlik kamerası taktıracağımızı, vatandaşın çoluğunu çocuğunu, arabasını emniyete alacağımızı söyledik. Ve vatandaş teveccüh gösterdi. Seçimde de muhtar seçildik." dedi.