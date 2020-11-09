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Meteoroloji açıkladı! Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu açıklaması geldi. Doğu Anadolu Bölgesi sıfırın altını gördü. Bölgede zaman zaman rüzgarın da etkili olacağı bildirildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece 4 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu  ve açık olacak. 

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşerek bölgede en düşük hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 17, Iğdır'da ve Erzincan'da 16, Ağrı'da 13, Kars, Erzurum ve Ardahan'da ise 12 derece olması bekleniyor.

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