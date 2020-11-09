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Son dakika Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı

AZERBAYCAN ordusu son dakika bilgisine göre; 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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Kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zafer haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Kurtarılan köyler

"Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köyleri."

İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan'ındır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından açıklama yaparak, "Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Şuşa zaferi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen ve Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinde dün kontrol sağlamıştı.

Şuşa'nın önemi

Yüzyıllar boyunca Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olan kent, sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. "Azerbaycan'ın müzik beşiği", "Kafkasların sanat mabedi" olarak adlandırılan Şuşa, aynı zamanda Azerbaycan mimarisinin en seçkin eserlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bir açık hava müzesi olan kent 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildi. Dağlık Karabağ bölgesinin sözde başkenti olan Hankendi'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve başkenti Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde yer alan Şuşa, stratejik ve tarihi öneme sahip.

Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürdü.

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