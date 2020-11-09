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Ahmet Uz evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri olan Ahmet Uz tedavi gördüğü hastanede akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Birçok dizi ve filmde rol alan Ahmet Uz'un hayatı merak konusu oldu. 75 yaşında vefat eden Ahmet Uz, aslen Ankaralı. Peki Ahmet Uz evli mi eşi ve çocukları kimdir?

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Yeşilçam oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti. Türk sinemasına büyük emekler veren önemli sanatçılardan birisi olan Ahmet Uz, oyunculuk dışında yapımcılık dönemi de geçirmiştir. Ahmet Uz'un yakın zamanda rol aldığı filmler arasında İncir Reçeli, Bir Aşk Hikayesi, Kehribar gibi projeler yer almaktadır. Peki, Ahmet Uz kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, Ahmet Uz filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler

Ahmet Uz kimdir, kaç yaşında: Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Ahmet Uz filmleri ve dizileri

Yapımcılık;

Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984
Oyunculuk;

Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Bir Aşk Hikayesi - 2013
Acayip Hikâyeler - 2012
Unutulmaz - 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969

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