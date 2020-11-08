Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılışını coşkuyla kutladı
Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla kutlandı.
Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.
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Başkent Bakü de Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu.
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Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.
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Kimileri yaya çıktıkları sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, kimileri de arabalarıyla sokaklarda tur attı.
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