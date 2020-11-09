Sinan Güleryüz kimdir kaç yaşında Özge Özder'in eşi ne iş yapıyor?

Mucize Doktor dizisinden ayrıldıktan sonra Sadakatsiz dizisinde oynamaya başlayan 42 yaşındaki Özge Özger hamile olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz merak konusu old. 34 yaşında olan Sinan Güleryüz, O Ses Türkiye yarışmasında ünlenmiştir.

Abone ol

Ekranlarda fırtınalar estiren dizi Sadakatsiz'de rol alan oyuncu Özge Özder şu günlerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 42 yaşındaki oyuncunun eşi de merak konusu oldu. Özge Özger 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Sinan Güleryüz 34 yaşında ve Selanik Göçmeni. O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

Sinan Güleryüz kimdir: 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sinan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.