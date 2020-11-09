Pakistan'da su tankeri 'aşırı hız' nedeniyle bankaya çarptı: 1 ölü 7 yaralı

PAKİSTAN'da su tankeri felaketi yaşattı. Banka şubesine çarpmasıyla ortalığı toz dumanına katan araç, 1 kişinin ölümüne neden oldu. Olayda 7 kişi de yaralandı.

Abone ol

Pakistan’ın Karachi şehrinin banliyölerinden North Nazimabad’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, binanın yanı sıra bankanın dışında park halinde bulunan bazı otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.