BIST 1.224
DOLAR 8,04
EURO 9,56
ALTIN 510,23
HABER /  DÜNYA
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Pakistan'da su tankeri 'aşırı hız' nedeniyle bankaya çarptı: 1 ölü 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı

PAKİSTAN'da su tankeri felaketi yaşattı. Banka şubesine çarpmasıyla ortalığı toz dumanına katan araç, 1 kişinin ölümüne neden oldu. Olayda 7 kişi de yaralandı.

Abone ol

Pakistan’ın Karachi şehrinin banliyölerinden North Nazimabad’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, binanın yanı sıra bankanın dışında park halinde bulunan bazı otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dinlenme tesislerinde kanlı olay! Öfkeli kadından tartıştığı adama silahlı saldırı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı
Berat Albayrak istifa etti! İstifa kabul edildi mi İletişim Başkanlığı açıklama yapacak
Cihat Yaycı'dan çarpıcı Joe Biden yorumu! FETÖ'yü büyütenler daha güçlü olacaklar...
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 9 Kasım Pazartesi altın fiyatları
TÜBİTAK geliştirdi! Türkiye'de kullanılan Covid-19 test kitlerinde yeni dönem
AK Parti MYK toplantısı! Gündemdeki kritik 4 konu değerlendirilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji açıkladı! Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Sinan Güleryüz kimdir kaç yaşında Özge Özder'in eşi ne iş yapıyor?
Peşmerge Tugay Komutanı: PKK Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır
Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hız kesmeden devam edeceğiz
Aşı kış aylarına yetişecek mi? DSÖ Avrupa Direktörü açıkladı
Mehmet Şimşek evlilikleri yabancı olan ilk eşi kimdir?
Yorumlar