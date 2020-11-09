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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155. gününde çıktığı duruşmada tahliye edildi. Astsubay Erdal Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay E.B. hakkında “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 6 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılaması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Müyesser Yıldız tahliye edildi
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Müyesser Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Yapılan duruşma sonucunda mahkeme Müyesser Yıldız'ın tahliyesine, Astsubay Erdal Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2021'e ertelendi.

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