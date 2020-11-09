Binali Yıldırım Ekonomiden Sorumlu olacak iddiası Reuters geçti

Reuters ismini açıklamadığı AKP'den üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Binali Yıldırım'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini iddia etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğini açıklamasının ardından istifanın kabul edilmesi durumunda ekonomi yönetiminin kime devredileceği hala netlik kazanmazken Reuters, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı olabileceği yönünde iddialar yer verdi.



Reuters’a bilgi veren AK Partili üst düzey bir yetkili, istifanın ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, “İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak’ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım” dedi.

Albayrak geri dönmezse...

Üst düzey bir yetkili ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirterek, “Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde” dedi.