Dolar 1 saat içinde çok hızlı düştü! Dolar ve Euro çakılırken TL değer kazandı

Dolar kuru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve Merkez Bankası başkanının açıklaması sonrası düşüşte. Saat 14.20 itibariyle dolar 8.02'yi gördü altın fiyatları da düşüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve yeni Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarının ardından dolar, yeni haftanın ilk iş günü 9 Kasım 2020 sabahına 8.35 lira bandında başladı. Dolar öğleden sonra hız bir düşüş daha gösterdi ve 8 liraya yaklaştı. Dolardaki düşüşle birlikte Türk lirası yüzde 5 değer kazandı.

Dolar 8 liraya inmek üzere: Dolar kurunda son bir saat içinde hızlı bir düşüş daha yaşandı. Dolar kuru 8.01'e kadar indi. Şu anda 8.01-8.03 aralığında bulunuyor.

Saat 13.30 itibariyle piyasalar : Dolar düşüşünü sürdürerek saat 13.30 itibariyle 8.11 seviyesine kadar indi. Altın fiyatları düşüyor. Gram altının fiyatı 511 liraya inerken, çeyrek altın 836 liradan satılıyor.

Saat 12:30 itibariyle piyasalar: Dolar düşüşünü sürdürdü ve 8.13 seviyesine geriledi. Eurodaki düşüş de sürüyor. Euro şu saat itibariyle 9.66 liradan işlem görüyor. Altın ve Borsa İstanbul'da ise yükseliş var.

Saat 10:30 itibarıyla piyasada durum: Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası sert düşerek 8,1840'a kadar geriledi. Euro ise 9.76'ya kadar düştü.

Saat 8:40 itibariyle piyasalar: Dolar 8.41'den işlem görürken, euro da 10.00 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları ise yükseliyor.

Döviz gece yarısı düşüşe geçti. Dolar/TL, spot piyasada 8.3537 lira alış fiyatı, 8.3608 lira satış fiyatıyla işlem gördü. Euro/TL ise 9.9332 lira alış fiyatı, 9.9474 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; dolar/TL kuru geçen haftayı 8,5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8,5793 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Hafta sonu gelen sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 290 delege sayısına ulaşarak ABD başkanlığı için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşmış oldu. Biden’ın kazandığına işaret eden sonuçların ardında Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde gelişmiş ülke para birimlerinin dolar karşısındaki yükselişi devam etti.