Depremde ölen emekli astsubayın acı kaderi: 20 yıl önce deprem nedeniyle taşınmış
İZMİR'de deprem nedeniyle hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş (60), Eskişehir'de toprağa verildi. Ateş'in 20 yıl önce Emrah Apartmanı’ndan deprem endişesiyle Yılmaz Erbek Apartmanı’na taşındığı ortaya çıktı. Ateş, Yılmaz Erbek apartmanı'nda çöken 2 kattan birinde oturuyordu...
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı’nın market ve 1’inci katı çöktü, diğer katlar ise vinçlerle desteklenerek ayakta kaldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın 1’inci katında oturan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Kontrollü olarak yıkıldı: Eşi Sevil Ateş ise kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkarılarak hastanede tedaviye alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı ise daha sonra kontrollü olarak yıkıldı.
Yurt dışından oğlu geldi: Ramazan Ateş’in cenazesi İzmir’deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi. Ateş için Çarşı Camii yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Ramazan Ateş’in kardeşi Abdil Ateş, yurt dışında yaşayan 2 oğlundan Uğur Ateş, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile sevenleri katıldı.
Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Ramazan Ateş, gözyaşlarıyla Çifteler Mezarlığı’nda toprağa verildi.