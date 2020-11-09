Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Projede sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık!" açıklaması yaptı.

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Bakan Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

"Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri..."

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz.

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı şöyle: