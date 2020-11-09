BIST 1.229
DOLAR 8,06
EURO 9,59
ALTIN 506,40
HABER /  GÜNCEL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu:7 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 2-8 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, PKK'lı 3  kişi ile FETÖ üyesi 4  kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar 1 saat içinde çok hızlı düştü! Dolar ve Euro çakılırken TL değer kazandı
LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk duyurdu
Berat Albayrak istifa edince Erdoğan 2 ismi evine çağırdı! Bloomberg'in iddiası
Binali Yıldırım Ekonomiden Sorumlu olacak iddiası Reuters geçti
Son dakika Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı
Berat Albayrak istifa etti! İstifa kabul edildi mi İletişim Başkanlığı açıklama yapacak
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova Valisi Muammer Erol'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık en güzel okul öncesi Atatürk şiirleri
Ortodokslardan Ayasofya davası! Danıştay'a başvurdular
Sultanbeyli'de maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uymayanlara 1 milyon 595 bin lira ceza kesildi
Putin'den kabinede değişiklik! Üç bakan görevden alındı
Ahmet Uz evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 1 yorum