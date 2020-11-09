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Sosyal medyadan duyurdu! Afşin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Afşin ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, koronavirüse yakalandığını duyurdu  Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim."  ifadelerini kullandı. 

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