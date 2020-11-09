Sosyal medyadan duyurdu! Afşin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Afşin ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, koronavirüse yakalandığını duyurdu Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.