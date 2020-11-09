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Trabzonspor'a Abdulkadir Ömür'den kötü haber!

Trabzonspor'un oynadığı son lig mücadelesinde sahayı sedye ile terk eden Abdülkadir Ömür 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür zorlu karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanmış ve sahayı sedye ile terk etmişti.

Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Abdülkadir'in çekilen MR'ında sol dizinde esneme tespit edildiği kaydedildi.

Takımını yalnız bırakacak

Abdülkadir'in tedavisini hemen başlanırken sahalardan ortalama 1 - 2 hafta arasında uzak kalacağı kaydedildi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi mücadelelerinde ise Rusya ve Macaristan'la oynayacağı maçların kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.

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