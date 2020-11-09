Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir depreminde evi yıkılan her vatandaşa daire verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremiyle ilgili yaptığı açıklamada "Evi yıkılan her vatandaşa zemin+5 kat / 2+1 dairelerden birer tane vereceğiz." bilgidini verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Birden daha fazla daireye sahip olan ve diğer daireleri de yıkılanlar alacakları her daire için 0 faizle 2 yılı geri ödemesiz 18 yıl boyunca ödeme yapacakları belirtildi.

"Şu an için acil ağır hasarlı bina sayımız 342"

İzmir’de meydana gelen depremin ardında şehir genelinde 75 bin 934 bina incelendi.6.9 büyüklüğündeki depremin en fazla yıkıma yol açtığı Bayraklı’ da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtildi.

Bakan Kurum "Şu an için acil ağır hasarlı bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaştı. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı 383 binamız şu an için tespit edildi" bilgisini aktardı.

Murat Kurum İnşa edilecek yeni konutlar hakkında aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"3 Bin 800 başvuru var"

Bir taraftan da binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz. 16 binanın yıkımı tamamlandı. Orada da vatandaşlarımızın taşınma sürecine destek olarak onları sağlam güvenli ortamlara alıyoruz. Çadır kentlerimizde ve yıkım alanlarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ilişkin başvuru noktaları var. Şu an için 3 bin 800 başvuru var. Bu başvurular hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

İzmirli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu an için 38 milyon TL kaynak aktarıldı Bakanlıklarımızca. Onlar da taşınma, kira ve eşya yardımı olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya devam ediyor.

Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL, ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL, kiracılara 5 bin TL yardım yapılıyor.

"Kira ve taşınma yardımı yapılacak"

Orta hasarlı binalarımız için de ev sahiplerimize 5 bin TL, kiracılara da 2 bin 500 TL taşınma ve kira yardımı ödemeleri her gün tespitler bittikçe vatandaşlarımızın hesabına yatıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon TL vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. DASK çerçevesinde hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde hem de Rıza Bey Apartmanı yanında bir büro açıldı. Bu başvurular da bu alanlara yapılabilir. Yapılan incelemelerde 13 bin 500 hasar ihbarı alındı. Şu ana kadar da 7.1 milyon TL ödeme yapıldı.

"5 bin konut yapılacak"

5 bin konut projelendiriliyor. 2 bini enkaz ve enkaz alanları yakınında, 3 bini de rezerv alanda projelendiriyoruz.

Evi yıkılan her vatandaşa zemin+5 kat / 2+1 dairelerden birer tane vereceğiz.

Fazla dairesi olanlara da rezerv alandan karşılamak suretiyle bir çözüm sunmuş olacağız. Bir yıl içinde tamamlanacak şekilde projelerimiz yürütülüyor. AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız, iki yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faizle ödeyecekler.