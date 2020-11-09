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Şanlıurfa'da nesli tükenmek üzereydi! Trafik kazasında öldü

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Divriği kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanına çarptı. Sürücü, olay yerinden ayrılırken sırtlan ise telef oldu. Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlatırken sırtlan leşi ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü. Çizgili Anadolu Sırtlanı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan hayvan türleri arasında yer alıyor.

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