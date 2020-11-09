Asya'dan gelen ölümsüz yılan büyük panik yarattı! Kendini yeniliyor öldürülemiyor
ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi yaban hayatı yetkililerini arayarak yarım ay şeklinde başı olan tuhaf bir yılan gördüğünü söyledi. Yetkililerin yaptığı inceleme sonucu şok eden gerçekle karşılaştılar.
ABD’nin Virgina eyaletinde yaşayan bir kişi yaban hayatı yetkilerini yarım ay şeklinde bir başa sahip olan gizemli bir yılana karşı harekete geçirdi. Söz konusu hayvan çevrede büyük bir panik yaşattı.
119
Adı belirtilmeyen sakin, Virginia Yaban Hayatı Yönetim Kontrolü’nün 24 saatlik yılan yardım hattıyla temasa geçerek yetkilere haber verdi.
219
Yetkiler tarafından yaoılan ilk açıklamada, "Her yıl binlerce yılan tespit ediyoruz. Ama sorun şu ki, daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Ne olduğu hakkında herhangi bir fikriniz varsa lütfen bizimle iletşime geçin” denildi.
319
Halk çağrıya cevap verdi ve yaban hayatı ekibine 'yılanın' aslında Asya'dan gelen istilacı bir tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu anlaşıldı.
419