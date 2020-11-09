Koronavirüs aşısında büyük müjde! Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili sevindiren haber geldi. Dünya ilaç devi Pfizer'in aşısı büyük başarı sağladı. O aşı Türkiye'de de deneniyor...

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43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği ortaya çıktı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer’dan yapılan açıklamada, deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Yüzde 90'dan fazla etkili oldu

Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.

Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün

Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığının ortaya konulduğunu belirten Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Pfizer, aşının ikinci dozdan yedi gün sonra ve aşının ilk dozundan 28 gün sonra koruma sağladığını belirtirken aşının Kasım ayının üçüncü haftasında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden izninin çıkması bekleniyor.

Sonuca bir adım daha yaklaştık

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün gelen haberlerle, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, bu küresel sağlık krizine son vermeye yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan bir atılım sağlamaya önemli bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullanırken "Önümüzdeki haftalarda binlerce katılımcıdan elde edilen ek verileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Türkiye'de de deneniyor

Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği koronavirüs aşısı, 27 Ekim'den itibaren Ankara'da gönüllüler üzerinde denenmeye başladı. Aşı ilk olarak Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde uygulandı.

Piyasada hisseleri tavan yaptı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech’in hisseleri ise yüzde 11 arttı.Koronavirüs aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.

Türk bilim insanı kurmuştu

Pfizer’ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech’in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor… Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile yöneten ve CEO olarak görev alan Prof. Dr. Uğur Şahin, 2020’nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin geçen aylarda Almanya’nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, korona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

Ünlüler de hisse aldı

Şirketin yüzde 18 hissesini elinde tutan ve bu şirketten pay alan ABD’li milyarder Bill Gates ile ortak da olan Uğur Şahin, ABD’li dev ilaç firması ve ünlü zenginlerin de katıldığı aşı programında başarıyla ilerliyor. Üçüncü aşama aşı deneylerini yapan Şahin ve ekibi, Oxford Üniversitesi’nin aşısının bir kişide ağır yan etkiler yaratması üzerine ön plana çıktı. Şahin, Doğu Almanya’da aşı üretimi için fabrika binası satın aldı ve kısa sürede 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.