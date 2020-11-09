Şenol Güneş'ten Caner Erkin ve Arda Turan itirafı!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Caner uzun zamandır takip ettiğim. Şimdi bulunduğu yer olarak ihtiyacımız var kendisine ve başarılı olacaktır. Arda Turan da Caner gibi yine bu şekilde gayretlerini sürdürürse takımın kapısı herkese açıktır.'' dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve milli futbolcularımızdan Caner Erkin, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen medya brifinginde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları...

7 Aralık'ta Dünya Kupası Elemeleri kurası var. Mart ayında da maçlar başlayacak. Bu süreçte herkesle görüşüp fikir alacağız. Neler yapabileceğimizi konuşacağız. Türk futbolunun geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. 9-18 Kasım tarihleri arasındaki kampımız bugün başlıyor. Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayıp bu yılın maçlarını bitirmiş olacağız. Kadromuzu açıkladık. Şartlar gereği kadroda değişiklikler olabiliyor. Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonasına gideceğiz.

1'inci bitirirsek iyi olur. 2'nci olursan diğer grubu 1'inci bitiren takımın Dünya Kupası elemelerindeki başarısına göre yeniden şansımız olabilir. Mart ayından itibaren bu kadro genişliğini biraz daha daraltacağız. Yeni oyuncular varsa onları da düşünebiliriz ama öncelikle iskelet kadroyu korumayı planlıyoruz. İyi oyuncularımız var. Elimizdeki oyuncuları geçen her oyuncuya kapımız açık.

''Hepsini izlediğimizi bilsinler''

Yeni dönemde oyuncularımız değişerek geliyor. Yetenekli oyuncular da var onları da takip ediyoruz. Hepsini izlediğimizi bilsinler. Yeri gelince bütün oyuncular buraya katılacaktır. Bu çocuklar, saha içerisinde ve saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Dünya Kupası hedefimizden asla vazgeçmedik. Sabra ihtiyacımız var.

Taylan Antalyalı konusu

Taylan'ı Erzurum'dan bu yana takip ediyoruz. Galatasaray'da da iyi oynuyor. Düşündüğümüz oyuncular arasında yer alıyor. Çalışmasına devam etsin, başarılı olursa kapımız açık.

''Arda Turan kendini bulmaya çalışıyor''

Arda Turan'ı çok beğeniyorum, şu anda yeniden kendini bulmaya çalışıyor, gayretini görüyorum. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olur ve ihtiyacımız olursa, hiçbir oyuncuya kapıyı kapatamayız. Arda Turan ülke futbolunun en önemli isimlerinden. Kendisinin de bildiği bir düşüşe girmiştir. Şimdi hem kendisi hem de takımı için bir gayretin içerisindedir. Caner gibi yine bu şekilde gayretlerini sürdürürse takımın kapısı herkese açıktır.

''Caner'e de hoş geldin diyorum''

Caner Erkin, uzun zamandan sonra bizimle beraber. Cenk Tosun, uzun zaman sonra geldi. Bunlar olabilir, hazırlıklı olmak lazım. Buradan ligdeki hocalarımıza sesleniyorum; Elinizde eğer varsa çok iyi bir sol bek bunu değerlendirmek istiyorum. Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. Caner'e de hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun."

''Caner'in bize çok katkı yapacağını düşünüyorum''

Zamanı geldiği zaman ve ihtiyaç olunca bütün oyuncularımıza kapımız açık. Caner Erkin gibi uzun süre sonra gelen arkadaşlarımız da var. Caner'in bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yetenekleri hem de gençlere örnek olması açısından. Stoper mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir.