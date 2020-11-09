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Balıkesir'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir süre önce sahte rakı alıp içen Ahmet Samur (52) ve Burak Zaloğlu (28) zehirlendi.

Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede vefat ettiler 

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ahmet Samur ve Burak Zaloğlu, hayatlarını kaybetti.

Samur ve Zaloğlu’nun cenazeleri, Ayvalık’ta toprağa verildi.

Samur ve Zaloğlu’na sahte rakıyı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayi S.M. ise, suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., mahkemece serbest bırakıldı.

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