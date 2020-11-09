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HABER /  DÜNYA

ABD'de helikopter faciası! Donör kalp taşıyordu yere çakıldı

Demirören Haber Ajansı

ABD'de ambulans helikopter, iniş anında irtifa kaybederek yere çakıldı. Helikopter hurda yığına dönerken 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Can kaybı olmaması yüreklere su serpti.

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ABD'de hastaya hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan helikopter, dün, Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.

Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi. Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.

Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı. Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlatırken, donör kalp kazada düşmesine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.

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