ABD'de helikopter faciası! Donör kalp taşıyordu yere çakıldı

ABD'de ambulans helikopter, iniş anında irtifa kaybederek yere çakıldı. Helikopter hurda yığına dönerken 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Can kaybı olmaması yüreklere su serpti.Abone ol
ABD'de hastaya hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan helikopter, dün, Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.
Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi. Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.
Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı. Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlatırken, donör kalp kazada düşmesine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.
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