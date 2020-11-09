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Ahmet Uz'un cenazesinde büyük ayıp! Sadece bir ünlü oyuncu törene katıldı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri olan Ahmet Uz'un cenaze törenine sadece bir ünlü oyuncunun katılması büyük tepki çekti.

Türk sinemasına büyük emekler veren usta sanatçı Ahmet Uz bir süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi görüyordu. Yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Uz'dan dün acı haber gelmişti. 

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Usta isim Ahmet Uz dün tedavi gördüğü hastanede akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etmişti. 

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Sanatçı için bugün öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde  cenaze töreni düzenlendi. 

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Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. 

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