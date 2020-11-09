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İtalyanlar Vedat Muriç'i bombaladı: Fener'e bedavaya verelim

İtalyan medyası, Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maçta Vedat Muriç'i yerden yere vurdu.

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Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. Muriqi, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler almaya başladı.

Vedat'a 10 üzerinden 5 puan
Maçın ardından Lazio taraftarları ve İtalyan basını, Muriqi'nin performansını eleştirdi. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi. Sitede golcü oyuncu hakkında "Muriqi yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapıldı. 

''Verdiği katkıdan memnunum''
Lazıo teknik direktörü Inzaghi, maçtan sonra yaptığı açıklamada ''Vedat Muriqi her geçen gün takıma daha çok alışacaktır. Lazio'nun DNA'ları farklıdır ve buna alışmak için zaman gereklidir. Verdiği katkıdan memnunum. Daha da iyi olacaktır"  dedi.

''Boş kaleye bile atamıyor''
İtalyan basını Caicedo hakkında "Bir kez daha Lazio'nun kurtarıcısı oldu" başlıklarını atarken Muriqi mi, Caicedo mu? tartışmaları daha da arttı. Lazio taraftarları, Kosovalı forvet hakkında "Onun için bu kadar para ödediğimize inanamıyorum? Bu kategoride oynayamıyor.'', ''Muriqi'nin futbolu çok yetersiz, çok kıt. Boş kaleye bile atamıyor." gibi yorumlar yaptılar.

''Fenerbahçe'ye bedavaya verebiliriz''
Sert eleştirilerin ardından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını korurken bir Lazio taraftarının "Muriqi'yi devre arasında size (Fenerbahçe) bedavaya verebiliriz." cevabı dikkat çekti.

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