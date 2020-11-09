Paşinyan, Karabağ’daki savaşla ilgili Biden'a ümit bağladı

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’a gönderdiği kutlama mesajında Beyaz Saray’ın yeni ekibinin tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdirmek için etkili adımlar atacağını umduğunu belirtti.

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Paşinyan, Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlanan mesajında, “Yönetiminizin savaşı sona erdirmek ve ihtilafı, Artsah (Karabağ) halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi yoluyla güvenliğini sağlamaya dayalı kapsamlı çözüme kavuşturmak için etkili adımlar atacağı konusunda umut doluyum” ifadelerini kullandı.

'Ermeni-Amerikan dostluğu' vurgusu

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünde ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı rolüne büyük önem verdiğini kaydeden Paşinyan, Biden’ın ayrıca Ermeni-Amerikan dostluğunun güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.