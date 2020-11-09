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Tuzla'da ceset paniği: Vatandaşlar görüp polisi aradı dövülerek öldürülmüş

İhlas Haber Ajansı

TUZLA'da vatandaşlar ormanlık alanda cansız bedene rastladı. Polise yapılan ihbar sonucu ilk belirlemede şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Tuzla Göçbeyli mevki'inde, ormanlık alandaki yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12. 00 sularında vatandaşlar tarafından bir erkeğe ait ceset bulundu. Park halindeki 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında bulunan cesedi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede inceleme yaptı. İlk bulgulara göre üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 45'li yaşlarda bir kişiye ait olduğu ve şahsın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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