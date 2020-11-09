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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den Berat Albayrak ve dolar yorumu!

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Berat Albayrak’ın istifasıyla düşen dolar kuru hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Dolar kuru hafta sonu ekonomi yönetiminde gelen görevden alma ve istifa haberleriyle sert düşüşe geçti. Dolar kurundaki bu düşüşü yorumlayan Mahfi Eğilmez Memleket, “bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi” dedi.

Hafta sonu yaşanan iki gelişme para piyasalarını alt üst etti. İlk önce Merkez Başkanı Başkanı Muray Uysal görevden alınıp yerine Naci Ağbal getirildi. Daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İnstagram hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dolar kuru gelen istifa ve görev değişikliği haberleriyle çok sert bir şekilde düşüşe geçen dolar kuru Cuma kapanışını 8.52 TL seviyesinde kapatırken yeni haftanın ilk işlem gününde 8.08 TL’ye kadar düştü.

“Bakan istifa ediyor, ülkenin parası değer kazanıyor”

Twitter üzerinden istifaları yorumlayan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez dövizdeki bu düşüşü “ Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor ardından Maliye Bakanı istifa ediyor ve ülkenin parası değer kazanıyor. Memleket, bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi.” Sözleriyle yorumladı

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