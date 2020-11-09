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Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde Trump, usulsüzlük olduğunu öne sürerken, destekçileri de sokağa inerek protesto gösterileri düzenledi. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu binlerce Trump destekçisi, Biden'ın Beyaz Saray'ı medya aracılığıyla çaldığını iddia etti.

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucu koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasından dolayı uzadı. Gelen son verilere göre Demokratların başkan adayı Joe Biden başkan olması için gerekli 270 delegeyi elde ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu.

Otomatik silahlarla sokağa indiriler

Bu durum ülkede kaosa neden oldu. ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump oyların çalındığı yönünde iddialarda bulunurken, birçok eyalette mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Trump kampanyasının avukatları bazı eyaletlerde başvurularını yaparken, Trump destekçileri de uzun namlulu silahlarla sokağa indi.

Biden'ı Beyaz Saray'ı ele geçirmekle suçluyorlar

Dailymail'in haberine göre, aralarında silahlı insanların da bulunduğu binlerce kişi Phoenix şehir merkezinde bayraklarla yürüyüş yaptı ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'ı ele geçirmek için medya ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Gösteriler hafta sonu boyunca devam etti

Çalmayı durdurun gösterileri Michigan, Georgia, Kuzey Dakota ve Pensilvanya'da da gerçekleştirildi. Bu gösterilerin hafta sonu boyunca devam ettiği de aktarıldı. Meksika'da yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri ise uzun namlulu silahla sokağa inen bir Trump destekçisiyle röportaj yaptı. Bu anlar gösterilerin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Göstericiler, "Başkan Trump'ın bu seçimi kazandığını hepimiz biliyoruz!" diyerek sloganlar attı. Öte yandan gösterilerde "Özgürlük veya ölüm" diye de bağırıldı.

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