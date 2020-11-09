Jill Biden'ın tesadüfen akrabası ortaya çıktı: First Lady'ye köfte yapacağım

ABD'de eşi Joe Biden'ın seçimi kazanmasıyla yeni First Lady, Jill Biden oldu. Jill Biden'ın İtalya'daki dedesinin doğduğu köydeki tek akrabası ortaya çıktı. 64 yaşındaki Caterina Giacoppo, Biden çiftini yemeğe davet ederek 'köfte yapacağı' sözünü verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalyan asıllı eşi Jill Biden'ın İtalya'da yaşan bir akrabası ortaya çıktı. İtalyan basınına yansıyan haberi NTV Milano Temsilcisi Şeyda Canepa aktardı.

Evlenmeden önceki ismi Jill Jacobs olan ABD'nin yeni First Lady'si Sicilyalı göçmen bir aileden geliyor. Dedesi Domenico Giacoppo, Messina kentinin yakınındaki Gesso köyünde 1898 yılında dünyaya geldi.

Domenico, babası Placido Giacobbo ile ABD'ye göçtüğünde 2 yaşında idi. Önce Jill Biden'in büyük dedesi Placido ardından eşi Angela ve 4 çocuğu Napoli'den demir alan bir gemi ile Ellis Adası'na adım attı.

Dört kardeşten Domenico daha sonra bir çok İtalyan gibi İngilizce telaffuzu zor olan ismini değiştirme kararı aldı. İtalyan Domenico Giacoppo İngilizce çok daha kolay anlaşılan Dominic Jacobs oldu.

Akrabasından haberi yoktu: Yeni First Lady'nin 500 kişilik nüfusu olan Gesso köyünde yaşayan tek akrabası olan 64 yaşındaki Caterina Giacoppo'nun ise aynı köyde yaşayan tarih meraklısı Antonio Federico kan bağını ortaya çıkartana kadar durumdan haberi yoktu.

Röportajdan duydu harekete geçti

Adnkronos haber ajansına konuşan Federico hobi olarak köydeki ailelerin soy ağaçları üzerinde çalışırken Jill Biden'ın bir röportaj sırasında dedesinin isminin Domenico Giacoppo olduğunu duyduktan sonra köyün Belediye ve Kilisesi'ndeki arşiv kayıtlarını incelemeye başladığını söyledi.

Böylece 1900 yılındaki göç belgesine ulaşan Federico sayesinde Jill Biden'ın büyük dedesinin doğduğu Gesso köyünde yaşayan tek akrabası olan Caterina Giacoppo da durumdan haberdar oldu.

Telefonları susmuyor

Yalnız başına yaşayan ve yoksulluk maaşı ile geçinen Caterina bir anda ilgi odağı oldu. Gelen telefonlara cevap vermekte zorlanan 64 yaşındaki Caterina hem şaşkın hem mahcup bir görüntü sergilerken ABD Başkanı'nın eşini yemeğe davet etti ve La Stampa Gazetesi'ne Jill Biden'a kendi elleri ile köfte yapacağını söyledi.