Bakan Çavuşoğlu'dan Külliye'de önemli açıklamalar! Lider konumumuzu teyit ettik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluşa yardım elinin uzatıldığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin çabalarına dikkat çekti.

Türkiye'nin küresel liderliğine vurgu

155 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek elini uzattıklarını belirten Çavuşoğlu, "İnsani konulardaki küresel lider konumumuzu teyit ettik." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşması şu şekilde:

"Hepsinin üstesinden geldik''

"Yıllardır tüm arkadaşlarımızla birlikte mücadele verdik. Ülkemizi ve milletimizi yurt dışında gururla temsil ettik. Bu dönem zarfında dünyamızda ve bölgemizde köklü değişiklikler yaşandı.

Türkiye olarak içeride ve dışarıda hep zorluklarla ve sınamalarla karşılaştık. Dirayetli liderliğinizle hepsinin üstesinden geldik, her zorluktan güçlenerek çıktık. Geçtiğimiz senenin muhasebesini yaptığımızda da bunu görüyoruz.

"Kazanımlarımız olarak kayda geçti''

Barış Pınarı harekatımızdan sonra ülkemize karşı başlatılan menfi algı kampanyasına rağmen ABD ve Rusya ile peş peşe yaptığımız anlaşmalar, masadaki kazanımlarımız olarak kayda geçti.

Libya'daki müdahalemiz bu ülkedeki akan kanı durdurdu, müzakereye imkan sağladı. Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşmayla kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirleyip, Birleşmiş Milletler'de tescil ettirdik.

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik''

Yukarı Karabağ meselesinde de Azerbaycan'ın hakkını ve hukukunu koruyan ve bölgeye huzur getirecek diplomatik adımlar attık, atıyoruz. Diplomasi ilk kez bir Türk, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi. Keza Birleşmiş Milletler'in en önemli kuruluşlarından UNESCO'nun Genel Konferans Başkanlığı'na da bir büyükelçimiz seçildi.

PKK ve FETÖ ile mücadelede somut kazanımlarımız devam etti. Asya'dan Avrupa'ya birçok örgütün dönem başkanı olduk. Birçok gelişmiş ülkenin sınıfta kaldığı koronavirüs salgınına karşı zat-ı devletlerinin liderliğinde başarılı bir sınav verdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik.

"155 ülke, 9 uluslararası kuruluş...''

İş birliğinin öncülüğünü yaptık, muhtacın yanında olduk. 155 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek elimizi uzatarak, insani konulardaki küresel lider konumumuzu teyit ettik. İstikametimiz belli: Milletimizin beklentileri doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz."