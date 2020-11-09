BIST 1.233
DOLAR 8,07
EURO 9,61
ALTIN 486,90
HABER /  YEREL

Eskişehir'de defineciler tam takım! Açtıkları çukur 'pes' dedirtiyor

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de definecilere suçüstü yapıldı. ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli sit alanında çeşitli malzemelerle kaçak kazı yapan 6 şüpheli, yakalandı.

Abone ol

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkisinde bulunan ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerin, bölgeye giderek 6 şüpheliyi, kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin 3 metre eninde, 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenirken, kazı yerinde hilti, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maske cezası da uygulandı

Öte yandan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900’er liradan toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskelenin sökülmesiyle 'Serafim Meleği' kendini gösterdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan 'Berat Albayrak' sözleri: İstifa değil iflas açıklaması
İtalyanlar Vedat Muriç'i bombaladı: Fener'e bedavaya verelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! Ama Berat Albayrak'ın istifası için bir şey söylemedi
ABD seçimi kazananBiden Trump’ın kovduğu ismi Covid-19 ekibinin başına getirdi
Koronavirüs aşısında büyük müjde! Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi
Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir depreminde evi yıkılan her vatandaşa daire verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Valilik açıkladı! Adana'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Jill Biden'ın tesadüfen akrabası ortaya çıktı: First Lady'ye köfte yapacağım
Bakan Çavuşoğlu'dan Külliye'de önemli açıklamalar! Lider konumumuzu teyit ettik
İzmirliler depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor
Paşinyan, Karabağ’daki savaşla ilgili Biden'a ümit bağladı
Okullar bu cuma tatil mi 2020 Kasım tatili kaç gün?
Yorumlar