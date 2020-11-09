Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Berat Albayrak açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ağırladı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında öne çıkan Berat Albayrak'ın istifası oldu.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurduğu paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

-Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bu bir devlet krizi. Açıklama yapılmıyor. Topluma neden bilgi verilmiyor. Bir grup aman istifası kabul edilmesin diyor. Ama istifa eden neden çıkıp görüşlerini ifade etmiyor, neden istifa ettiğini anlatmıyor?

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak’la ne ilişkisi var diyeceksiniz? Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Bey neden istifa etti, devletin başında kim var?

Bir muhabirin, Berat Albayrak’ın dünkü istifa açıklamasındaki “At izi it izine karıştı” ifadesini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Bunu Sayın Erdoğan’a soracaksınız. Bu ifade çok sert bir eleştiri. Görevini bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Neyi kastettiğini de kendisi bilir.

Bu garip bir gelişme

Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi:

-''Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu problemlerinin hepsinin üzerinden geleceğiz. Bunun için de diyaloga ihtiyacımız var. Bütün dünya değişiyor, sadece biz değiliz. Bizim tabii en önemli konumuz, bir zamnlar Libya öne çıkmıştı ancak şu an da Azerbaycan'da meydana gelen işgaller ve toprakların geri kazanması daha büyük önem taşıyor.