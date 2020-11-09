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Alanya'da batan tur teknesi sudan çıkarıldı!Rus turist hayatını kaybetmişti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, kötü hava koşulları nedeniyle alabora olmuş ve bir kişi de hayatını kaybetmişti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkardığı teknenin onarılacağı bildirildi.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen salı, 1 turistin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada batan tekne çıkarılarak, marinaya getirildi.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, 3 Kasım Salı günü saat 11.00 sıralarında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan 32 turist ve 5 personel denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknedekilerden Rus Daniyar Mukhitov'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirilen turistlerden 15'i, hipotermi ve su yutma şüphesiyle ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Diğer turistler de ifadelerinin ardından otobüslerle otellerine gönderildi. Teknenin kaptanı Ali K. ve 4 personelin ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Mürettebat savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, teknenin kaptanı Ali K. ise sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sudan çıkarıldı

Olay gecesi, batan tekne, çıkarıldığı sırada, halat kopması nedeniyle tekrar battı. Yapılan çalışmaların ardından dün akşam battığı yerden çıkarılan ve Alanya Marina'ya onarım için getirilen tekne, sabah saatlerinde yaşanan aksaklık sonrası bir kez daha battı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkardığı teknenin Alanya Marina'da ileriki günlerde onarımına başlanacağı öğrenildi. Üst gövdesi tamamen tahrip olan tur teknesinin onarılarak, eski haline getirileceği kaydedildi.

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