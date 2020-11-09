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Kütahya'da dev iş makinesi, kamyoneti kağıt gibi ezdi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden sahasında dev iş makinesi park halinde ve içinde kimsenin olmadığı bir kamyoneti adeta kağıt gibi ezerek, üzerinden geçti.

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden sahasında dev iş makinesi park halinde ve içinde kimsenin olmadığı bir kamyoneti adeta kağıt gibi ezerek, üzerinden geçti. Kazada yaralanan olmazken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bozbelen köyü yakınlarında bulunan maden sahasında meydana geldi. Kaya kamyonu olarak bilinen dev iş makinesini kullanan Arif U., maden sahasında manevra yaptığı sırada park halinde ve içinde kimsenin olmadığı 01 FDD 75 plakalı kamyoneti fark etmeyerek, üzerinden geçti. İş makinesi altında adeta kağıt gibi ezilen kamyonet kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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