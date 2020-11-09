Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal’a zaman tanımalı

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğine yönelik “Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Piyasaların Ağbal’a zaman tanıması gerekiyor” dedi.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Kararı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi’nden ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Ancak gelir gelmez kendisinden radikal bir hamle beklemiyorum. Bürokrasi kökenli, acele etmeyecektir. Bu sebeple uzmanlar kendisine bir süre tanımalı” diye konuştu.

Dolar değer kaybetti

ABD'de seçimlerin ardından koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için üzerinde görüşmeler yürütülen teşvik paketine de son halinin verilip yürürlüğe sokulacağı beklentileri arttı.

Uzmanlar, ABD ekonomisini hem mali hem de finansal gevşetmenin beklediğini ve bunun sonucunda da faiz indirimleri ile harcamaların artması sonucunda doların uzun vadede değer kaybının süreceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

Dolar; euro, sterlin ve yen gibi gelişmekte olan para birimlerinin yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da değer yitiriyor.

Türk Lirası, haftasonunda uluslararası piyasaların yakından tanıdığı bir isim olan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atanması ve Bakan Albayrak'ın da istifa etmesinden olumlu etkileniyor.

Türk Lirası, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 5'ten fazla değer kazandı ve Dolar/TL kuru 8'e geriledi.

Kur, geçen hafta içerisinde 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Türkiye'nin iki yıllık tahvili de değer kazandı

Sadece para birimi değil, diğer Türk Lirası kıymetlere de alım geldi. Türkiye'nin iki yıllık tahvili de değer kazandı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta gördüğü 550 puan civarından gerilemeye başladı ve sabah saatlerinde 523/533 baz puan seviyesine indi.