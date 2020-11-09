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Bolu Valisi Ahmet Ümit halk pazarında megafonla koronavirüs uyarısı yaptı

BOLU'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde halk pazarında yapılan denetime katılan Vali Ahmet Ümit, megafonla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

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Bolu'da halk pazarında zabıta ve polis ekiplerince yürütülen denetimlere Vali Ümit de katıldı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ümit denetim sırasında eline megafon aldı ve maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

"Virüsü bu ülkeden kovabilmek için tedbir almamız lazım"

Vali Ümit, gazetecilere, mart ayından bu yana yürütülen Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için herkesin buna sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Ümit, "Devletin belirlediği tedbirlere harfiyen uyalım. Virüsü bu ülkeden, bu topraklardan kovabilmek için tedbir almamız lazım. Virüsün yayılması demek, üretimin, sağlığın zarar görmesi, insan yaşamının kalitesinin bozulması demek. En nihayetinde, Allah korusun, ölüm demek. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarı girişindeki noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

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