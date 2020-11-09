Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarından alkışlı ‘ek ödeme’ eylemi

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları, Haziran ayından bu yana ek ödeme yapılmamasını protesto etti.

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, bir araya gelen yaklaşık 100 hekim ve sağlık çalışanı burada dakikalarca süren alkışlı protesto gerçekleştirdi.

"Sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı"

Sağlık çalışanlarının yaptığı açıklama şu şekilde:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yıkıcılığı tüm toplum üzerinde devam ederken, sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı. Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize almaktadır, bizler Tükendik!

"Sağlık çalışanları salgınla baş başa bırakılıyor"

Ülkede ikinci dalganın yaşandığı belirtilen açıklamada, “Kalabalıklar önlenemiyor, salgınla sağlık çalışanı baş başa bırakılıyor” denilerek devamında şu ifadelere yer verildi:

Lafa gelince büyük savaş verdiği söylenen sağlık çalışanları, söz konusu özlük hakları olunca üç maymunla karşılaşıyor. Daha önce de yaptıkları çağrılara herhangi bir cevap alamadıkları belirtilen açıklamada, aksine kısıtlı hekim sayısı olmasına rağmen üzerlerindeki iş yükünün artırılarak ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldıkları ifade edildi.

Açıklamada şu öneriler dile getirildi:

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak devletimize ve halkımıza FERYADIMIZDIR:

1- Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayıp

2- Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın,

3- Sağlıkla şiddete son verin,

4- Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin,

5- Performans ödemelerimiz için hastanemizin kâr etmesini beklemeyin,

6- Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın,

Sayın yöneticiler, yetkili sendikalar; bizler tükendik, bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet etmemiz, bu savaşı kazanmamız için çağrımıza ve çığlığımıza ses verin!

Işıklı eylem çağrısı

Öte yandan Antalya Tabip Odası, “Karanlıkları aydınlıklara çevirmek ve sesimizi salgını yönetme sorumluluğu olanlara duyurmak için tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı 11-15 Kasım 2020 tarihleri arasında her gün 21:00'da 1 dakika süreyle ışıklarını açıp kapatarak sağlık çalışanlarına destek olmaya bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.