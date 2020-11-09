Altın fiyatları neden düştü? Borsa ralli yaptı sebebi koronavirüs aşısı haberi oldu

Pfizer ile Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklaması dünya borsalarında ralliye neden oldu. Altın fiyatları çok sert bir düşüş yaşadı. Türkiye'de altının gram fiyatı 500 liranın altına indi.

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Koronavirüs aşısıyla ilgili haber dünya ve Türkiye'de büyük etki yarattı. Haberin duyurulması ile birlikte borsalar ralli yaptı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi pazartesi yüzde 1.7, Avrupa borsalarını içeren Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 4.5 yükseldi. Yurtiçinde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, 1.230 puanı geçerek 9 ayın zirvesine çıktı.

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının gözetileceği ve bütün araçların kullanılacağı yönündeki açıklamasının etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5’i geçti. BİST 100’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.245,37 puan ile 22 Ocak 2020’de görülmüştü.

Altın fiyatları neden çakıldı?

Kriz zamanlarının gözde yatırım aracı altının hızlı düşüşünde de aşı haberi etkili oldu. Türk profesörün sahibi olduğu Biontech'in geliştirdiği aşı yüzde 90 başarı sağladı. Aşının ocak ayında kullanılmaya başlanması bekleniyor. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bu haberle birlikte altının ons fiyatı 1.915 dolara geriledi. Altının gram fiyatı hızlı bir düşüşle 500 liranın altına indi ve günü 485 liradan kapattı. Çeyrek altın 793 liraya geriledi.