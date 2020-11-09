BIST 1.232
DOLAR 8,06
EURO 9,54
ALTIN 484,02
HABER /  YEREL

Nevşehir'de ambulansı sollamaya çalışan otomobil faciaya neden oldu 4 ölü 3 yaralı

Anadolu Ajansı

NEVŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

NEVŞEHİR'de M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö.'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu. Kamyonet sürücüsü S.Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.A., otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan yanlışlıkla Rus helikopterini vurdu! Tazminat önerdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var
Berat Albayrak'ın koltuğuna kim oturacak?
Donald Trump twitter'dan duyurdu! O ismi gönderdi
Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Kasım Pazartesi)
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller son istesi 2020
Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı
Azerbaycan'da şehit annesinin ayağını öptüler
İzmir'deki depremzedeler için 30 bin liralık yardım yapılacak
Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı 2020 Atatürk ne zaman öldü?
Yorumlar 1 yorum