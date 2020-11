Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi mi? Ömer Çelik'ten bomba açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair beklenen son dakika açıklama geldi. AK Parti MYK sonrasında Ömer Çelik yaptığı açıklamayla muammayı daha da büyüttü.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına kilitlendi. İstifanın kabul edilip edilmediği büyük bir merak konusuydu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklama bomba oldu. Çelik, istifanın henüz kabul edilmediği anlamına gelen açıklamalar yaptı. Ömer Çelik'in açıklamasıyla muamma daha da büyüdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

-"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

-Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar devam etmektedir.

-Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi gündemine kendi konularına hakimdir. Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir.

Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır."

Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı.

30 bin liralık eşya yardımı

Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Berat Albayrak'ın Instagramdaki istifası

Berat Albayrak istifasını dün akşam saat 19.00'da Instagram hesabına koydu. Türkiye tüm gece bugün akşama kadar bu istifayı konuştu. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'nın açıklama yapacağına dair haberler yayıldı. Ancak beklenen açıklama AK Parti MYK sonrasına kaldı.

Berat Albayrak'ın Instagram hesabında istifa metni durmaya devam ederken, twitter hesabı ise hala kapalı. Bakan Albayrak'ın istifasını yakın çevresine de söylemediği iddia ediliyor.

İstifa metninin tamamı

Berat Albayrak Instagramda yer alan söz konusu istifa metninin tamamı şöyle:

-"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

-Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

En ufak şüphem yok

-Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

At izi it izine karıştı

-Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Rabbime hamdolsun

-Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

