Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba'nın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.