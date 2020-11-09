BIST 1.232
DOLAR 8,14
EURO 9,61
ALTIN 485,45
HABER /  SPOR
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Abone ol

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba'nın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Kasım Pazartesi)
Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi mi? Ömer Çelik'ten bomba açıklama
Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Altın fiyatları neden düştü? Borsa ralli yaptı sebebi koronavirüs aşısı haberi oldu
Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
12 polisin şehit edildiği Cizre saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'da şehit annesinin ayağını öptüler
İzmir'deki depremzedeler için 30 bin liralık yardım yapılacak
Almanya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den Berat Albayrak ve dolar yorumu!
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarından alkışlı ‘ek ödeme’ eylemi
Lütfi Elvan kimdir aslen nereli eşi Zeliha Elvan kimdir?
Yorumlar 1 yorum