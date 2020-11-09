BIST 1.232
DOLAR 8,13
EURO 9,61
ALTIN 485,82
HABER /  YEREL

Bursa'da 52 sabıkası bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve 52 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki S.A., güvenlik kameralarından tespit edilen dövmesinden kimliği saptanarak yakalandı. Gözaltına alınan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Abone ol

BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

80 litre mazot, 2 akü, 2 cep telefonu ve otomat yıkama ünitesini kırarak içindeki paraları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden dövmesi saptanan şüphelinin S.A. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, S.A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. 'Gasp' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 52 suç kaydı olan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aşı haberi sonrası borsa fırladı, altın sert düştü
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal’a zaman tanımalı
Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi
Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! Berat Albayrak açıklamaları
Ali Babacan'dan 'Berat Albayrak' sözleri: İstifa değil iflas açıklaması
İtalyanlar Vedat Muriç'i bombaladı: Fener'e bedavaya verelim
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den Berat Albayrak ve dolar yorumu!
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarından alkışlı ‘ek ödeme’ eylemi
Manisa'da 14 gün süreyle iş yerleri kapatılıyor! 24.00'da başlıyor
İSKİ'den suya zam teklifi! Bakın yüzde kaç isteniyor?
Nurettin Canikli kimdir aslen nereli yeni Maliye Bakanı oldu iddiası
Yorumlar 2 yorum