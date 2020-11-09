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Azerbaycan'da şehit annesinin ayağını öptüler

İhlas Haber Ajansı

Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlayan bir grup Azerbaycanlı genç, yolda karşıladıkları bir şehit annesinin ayağını öptü.

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Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı operasyonu devam ederken; harekat için kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in haberi duyurmasıyla birlikte başta başkent Bakü olmak üzere ülkede yüzlerce insan ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.

"Bu zaferi size borçluyuz"

Bakü, Gence ve Berde başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden kutlamalar sırasında dokunaklı bir olay yaşandı. Bakü’de Şuşa zaferini kutlayan bir grup genç, yolda bir şehit annesiyle karşılaştı. "Bu zaferi size borçluyuz" diyen gençler, şehit annesine olan hürmetlerini göstermek için önünde eğilerek ayağını öptüler.

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