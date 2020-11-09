Berat Albayrak'ın istifası kabul edilince sosyal medyada paylaşım rekoru kırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medyada da konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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Bu açıklama sonrası twıtterda Berat Albayrak için çok sayıda mesaj paylaşıldı. Kimileri Albayrak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederken kimileriyse istifa sonrası ekonominin daha iyi olacağını savundu. İşte o paylaşımlardan bazıları.
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