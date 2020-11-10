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Selçuk Bayraktar'dan 10 Kasım paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "istikbal göklerdedir" dedi.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"İstikbal göklerdedir" diye yazan Bayraktar,  Teknofest'in yaptığı "Miras bıraktığın Cumhuriyeti #MilliTeknolojiHamlesi ile daha ileriye taşımak için canla başla çalışıyoruz. " paylaşımı alıntıladı.

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