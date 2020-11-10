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Dinlenme tesislerinde bir erkeği silahla öldürmüştü çarpıcı ifadesi ortaya çıktı!

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL-İzmir otoyolundaki dinlenme tesislerinde bir kadın tartıştığı adamı silahla vurarak ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından bugün adliyeye sevk edilen kadının ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, dün İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a giden 16 AKN 82 plakalı otomobilin sürücüsü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Ç. (34), dinlenme tesisinde mola verdi. İkili arasında Aytaç'ın müstehcen söylemleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç'a tabancayla ateş etti. Ardından düşen Aytaç'a yerde vurmaya devam etti. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cihat Aytaç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Özlem Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

"Ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini söyledi"

Özlem Ç. jandarmada verdiği ifadede, "Cihat ile 3 yıldır tanışıyoruz. İstanbul'a birtakım işlerimizi halletmek için yola çıktık. Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini söyledi. Farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Cihat'ın söylediklerine çok sinirlenmiştim. Arabanın torpidosunda bulunan tabancayı aldım ve Cihat'a ateş ettim. Sinirim geçmeyince tabancayla yerde yatan Cihat'a vurdum. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Özlem Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Özlem Ç.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

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