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Gökhan Alkan kaç yaşında nereli Gökhan Alkan sevgilisi kimdir?

FOX'un entrikalı dizisi Yasak Elma'nın Kerim'i olan Gökhan Alkan rol arkadaşı Nesrin Cevadzade ile aşk mı yaşıyor iddiası paylaştıkları fotoğrafın ardından konuşuldu. Dizideki performansı ile konuşulan Gökhan Alkan 32 yaşında ve İstanbullu. İşte Gökhan Alkan dizi ve filmleri

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Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade yaptığı paylaşım ile akılları karıştırdı. 'Yasak Elma' dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade (38) ile Gökhan Alkan'ın (32) sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Kalp emojisiyle aynı pozu peş peşe paylaşan ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

Bir süredir rol arkadaşı olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aynı anda aynı fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

8 Aralık’ta İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi’nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM ActorStudio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon bir çok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasp karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Gökhan Alkan, sırasıyla “Her Şey Yolunda Merkez”, "Gurbette Aşk Bir Yastıkta”, "Kocamın Ailesi”, “Seviyor Sevmiyor” , “Kalp Atışı”, “ Zengin ve Yoksul” adlı dizilerde rol almıştır. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan oyuncu, “Kalp Atışı” adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte, 2017 yılında Altın Kelebek "En İyi Dizi Çifti” ödülüne layık görülmüştür.

Gökhan Alkan'ın Oynadığı Diziler

Muhteşem Yüzyıl / Şah Tahmasp / 2012
Herşey Yolunda Merkez / Cem Karabey / 2013
Gurbette Aşk / Osman / 2013
Kocamın Ailesi / Tarık / 2014
Seviyor Sevmiyor / Yiğit Balcı / 2016
Kalp Atışı /Ali Asaf / 2017
Zengin ve Yoksul / Karan / 2019
Yasak Elma / Kerim / 2020

Gökhan Alkan'ın Oynadığı Filmler

Defne'nin Bir Mevsimi / Ferhat / 2015
Organik Aşk Hikâyeleri / Hasan / 2015
Makas (TV Filmi) / Fatih / 2015

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