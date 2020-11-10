Antalya'da trafik kazasını izlemek için frene basınca olanlar oldu

ANTALYA'da virajı alamayan otomobil refüje çarparak durabildi. Olay sonrası ekipler beklenirken ikinci kaza vuku buldu. Kazayı görmek için ani fren yapan otomobile arkadan bir başka otomobil çarptı. İkinci kaza sonrası sürücüler birbirine girdi.

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Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde yaşandı. Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kaan Çamtepe’nin kullandığı 14 GF 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, palmiyenin yanı sıra kaldırım bordürüne de çarparken parçaları etrafa saçıldı. Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mehmet Kaan Çamtepe, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri beklenirken ikinci kaza meydana geldi. Sarılar istikametinden hastane istikametine seyir halindeki Mehmet Emin Kazan’ın kullandığı 07 LKP 55 plakalı otomobil, virajı geçen sürücünün kazayı görmesi sonucu aniden durakladı. Bu sırada arkadan hızla gelen Savaş Acar’ın kullandığı 07 FZK 58 plakalı otomobil araca arkadan çarptı.

Tartışma çıktı

Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Her iki araç sürücüsü ve yolcular kendilerinin haklı olduğunu iddia ederken, tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.